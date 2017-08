Harry Potter und der Wildpark

Die Gymnasiastin Lena Fend, die gemeinsam mit ihrer Mutter Sabina Smodek die Patenschaft für Lily übernommen hat, begründet die Wahl des Namens so: „Ich bin ein großer Harry-Potter-Fan und bin auch Mitglied einer Fan-Gruppe, die sich regelmäßig trifft. In den Harry-Potter-Büchern haben viele der handelnden Personen einen „Patronus“, einen persönlichen Beschützer, der eine starke rettende Macht symbolisiert, der diese Person vertraut.“ Bei Harrys Mutter Lily, die ermordet wird, als Harry 15 Monate alt ist, weil sie sich für Harry opfert, ist es das Hirschtier „Lily“. Stilgerecht ist die Übergabe der Patenschaft am 31. Juli erfolgt, dem Geburtstag nicht nur von Harry Potter, sondern auch der Autorin J. K. Rowling. Bemerkenswert ist auch, dass Lena Fend die Patenschaft für Lily von ihrem Taschengeld finanziert.