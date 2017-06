Harrer und Luxbacher verlassen Bundesligist Altach

Luxbacher, Harrer verlassen Altach. - © GEPA

Stürmer Martin Harrer und Mittelfeldspieler Daniel Luxbacher werden Bundesligist Altach im Sommer verlassen. Das gab der Club, der am Montag in die Vorbereitung startete, bekannt. Erstmals mit von der Partie war Co-Trainer Thomas Hickersberger. “Die Entwicklung des SCR Altach in den letzten Jahren ist enorm”, freute sich der 41-Jährige auf die Zusammenarbeit mit Chefcoach Klaus Schmidt.