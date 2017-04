Harnik-Treffer zuwenig – Hannover verpasste Tabellenführung

Harnik (m.) schoss seinen 15. Saisontreffer - © APA (dpa)

Hannover 96 hat am Samstag in letzter Sekunde die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga und damit einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf verspielt. ÖFB-Nationalspieler Martin Harnik hatte die Niedersachsen bei Erzgebirge Aue mit seinem 15. Saisontreffer 2:1 in Führung gebracht (59. Minute), doch dem Nachzügler gelang in der Nachspielzeit noch das Tor zum 2:2.