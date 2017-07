Harley-Fahrer sammeln in ganz Österreich Spenden für Kinder

Von 10. bis 15. August wird eine Strecke von insgesamt 1.600 Kilometern quer durch das Land zurückgelegt. Harley-Davidson-Fans haben bei 14 Tour-Stops die Möglichkeit, einen genaueren Blick auf die Motorräder zu werfen. Die Route beginnt in Wien und verläuft über Schladming, Ried, Salzburg, Kitzbühel, Lienz, Gmünd, Klagenfurt, Graz und Semriach nach Baden bei Wien, wo das Abschlussevent stattfindet. Prominente wie Musicalsängerin Maya Hakvoort, Kabarettist Christoph Fälbl und Schauspieler Wolfgang Fierek unterstützen das Hilfsprojekt.

Der Harley-Davidson Charity-Fonds unterstützt seit 1996 Kinder und Jugendliche, die an Muskeldystrophie erkrankt sind. Mit den Einnahmen sollen einerseits mehr Behandlungsmöglichkeiten geschaffen werden und andererseits die Forschung an der unheilbaren Krankheit unterstützt werden, so Reitzl.

(APA)