Harfenkonzert mit Stadler im St. Peter

Kultur in St. Peter

Away for a while

Harfenkonzert mit Monika Stadler

Freitag, 12. Mai 2017, 20.00 Uhr – St. Peter-Kirche

„Stell dir vor, du bist für einige Zeit weit weg, bist nicht zu erreichen, musst an nichts denken, nichts tun – nur sein. Eintauchen in die Weite des Himmels, in den Klang des Meeres, in den Duft der Blumen. Alles Schwere hinter dir lassend, und den Augenblick genießend …“

Monika Stadler zählt heute zu den interessantesten und kreativsten Solo- Harfenistinnen Europas. Durch ihre Virtuosität, ihren innovativen Eigenkompositionen und der Vielfalt an Stilrichtungen ist die Künstlerin mit ihrer Harfe sowohl in der traditionellen Konzert – als auch Jazz – und Folkszene in Europa, Asien und Amerika ein gern gesehener Gast.

Eintritt: Euro 12,-/15,- (VVK Ländleticket/Abendkassa) und Jugendliche/Studenten Euro 10,-

In Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk

Improvisation, Jazz & more

Workshop mit Monika Stadler

Sa, 13. Mai 2017 im Jugendheim Rankweil