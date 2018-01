Hardrock-Band Hartmann heizt im Alten Kino ein

Die allseits bekannte Hardrockband Hartmann gastiert im Rankweiler Alten Kino und garantiert für beste Stimmung.

Die Geschichte von HARTMANN startete mit dem Debut ‘Out in the cold’, (2005) das in Rockmagazinen weltweit beste Kritiken erhielt und mehrfach zum ‘Album des Monats’ gewählt wurde. Mit den Nachfolgern ‘Home’ (2006), ‘3’ (2009), ‘Balance’ (2012) und der Live-DVD ‘Handmade’ (2008) sowie auch live u.a. als Tourbegleitung für Toto, Hooters, Y&T, Uriah Heep, Edguy und Mother’s Finest erarbeitete sich der Vierer mit seinem radiotauglichen modernen Rock in der Folge den Status als eine der besten Hardrockbands Deutschlands.