Hard verliert erstes Halbfinal-Duell

Der HC Hard musste sich im ersten Halbfinal-Duell der Handball Liga Austria West Wien zu Hause mit 25:26 geschlagen geben.

Im ersten Halbfinal-Spiel der Best-of-three Serie empfing der amtierende Meister HC Hard heute Abend Bregenz-Bezwinger West Wien in der Sporthalle am See. Die Hausherren kamen besser ins Spiel und lagen meist 2 bis 3 Treffer in Front. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit kämpften sich die Wiener aber zurück und kamen zwischenzeitlich zum Ausgleich. Nach 30 Minuten wurden dann beim Spielstand von 11:10 die Seiten gewechselt.