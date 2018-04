Hard und Bregenz kämpfen um HLA-Halbfinale

Die K.o.-Phase der Handball-Liga Austria (HLA) beginnt am Freitag mit mehrheitlich klaren Weichenstellungen. Offen scheint Westwien - Bregenz.

Im “best of three”-Viertelfinale sind Hard gegen Ferlach (19.00 Uhr), “Vize” Fivers Margareten gegen Linz und Krems gegen Schwaz (jeweils 19.30) klar zu favorisieren. Das umso mehr, da dieses Trio in einem eventuellen Entscheidungsmatch Heimvorteil hätte. Offen scheint Westwien – Bregenz.

Mit diesem Spiel wird die entscheidende Meisterschaftsphase eröffnet (18.00 Uhr, live ORF Sport +). Die Wiener haben sich in der vergangenen Woche mit einem Remis in der letzten Runde gegen Hard Platz vier und damit das Heimrecht im Duell mit dem Ex-Serienmeister gesichert. Weitere Viertelfinal-Termine für alle Duelle sind der nächste Dienstag sowie – falls notwendig – Samstag nächster Woche.

Die jeweils zwei Hauptrunden-Duelle der Kontrahenten bestätigen die Ausgangslage. Hard, Fivers und Krems feierten da im Herbst je zwei Siege. Bei Bregenz gegen Westwien gab es einen Heimerfolg der Vorarlberger und im zweiten Match ein Remis. Die beiden Clubs trafen allerdings in dieser Saison schon insgesamt sechsmal aufeinander, denn neben den beiden Spielen in der Bonusrunde gab es auch ein Aufeinandertreffen in der ersten EHF-Cup-Runde. Der Aufsteiger hieß Westwien.

Im “best of three”-Modus wird auch die Relegation entschieden. Graz hat gegen Bruck am Samstag Heimrecht und hätte es auch in einem dritten Duell am 12. Mai.