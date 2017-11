Hard ohne jede Mühe gegen Ferlach

Der Alpla HC Hard deklassiert Schlusslicht Ferlach mit 38:21.

Den ersten Treffer der Partie erzielten zwar die Gäste aus Kärnten, danach übernahmen allerdings erwartungsgemäß die Harder das Kommando. Bis zur Pause hatten sich die Roten Teufel eine überdeutliche Führung von 18:8 erspielt, bereits zur Halbzeit herrschten also klare Verhältnisse in der Sporthalle am See.