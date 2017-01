Hard-Kicker nützten den Heimvorteil

Hard. Beinahe vier Wochen lang waren Markus Gartner, Markus Gritschacher , die weiteren neun Mitglieder des OK-Teams und die vielen freiwilligen Helfer, die 630 Dienste verrichteten, im Dauereinsatz. Für die vierte Auflage des internationalen Forstner Seehallencups galt es wieder einiges zu organisieren. Insgesamt standen heuer 1034 Partien – über 800 davon in den Nachwuchsbewerben – auf dem neuen Kunstrasen auf dem Programm, was natürlich eine große logistische Herausforderung im sportlichen sowie im gastronomischen Bereich bedeutete.

1300 Fußballfans

Am Finaltag fanden sich 1300 Fans in der Halle ein, um bei den Endrunden der 1b- sowie der Kampfmannschaften live dabei zu sein. Die beiden Sechsergruppen absolvierten jeweils 15 Spiele und beide Bewerbe wurden erst in der letzten Partie entschieden. Spannung pur war also angesagt.

Das Harder 1b-Team hatte in den fünf Begegnungen zehn Punkte erreicht, im letzten Spiel standen sich die Fohlen des SV Lochau und des SCR Altach gegenüber. Der Gewinner hätte sich den Turniersieg gesichert, Hard wäre bei einem Remis der „lachende Dritte“ gewesen, was schlussendlich auch so war. Lochau vergab nämlich in der Schlussphase in Überzahl mehrere hochkarätige Torchancen und deshalb endete das Spiel 0:0.

Harder im Glück

Auch in der Endrunde des Hauptbewerbs war der FC Hard auf Schützenhilfe angewiesen und zitterte im letzten Spiel von der Tribüne aus mit. Im finalen Aufeinandertreffen zwischen dem FC Andelsbuch und dem TSV Heimenkirch mussten die von Herbert Sutter betreuten Hausherren auf ein Remis oder einem knappen Sieg der Wälder hoffen, um den erstmaligen Turniersieg unter Dach und Fach zu bringen. Die Partie endete mit 3:1 für die Wälder, zwei Tore zu wenig, um den Siegerpokal selbst in die Höhe stemmen zu können. Doppelt bitter für die Andelsbucher war, dass sie im direkten Duell gegen Hard erst wenige Sekunden vor der Schlussirene den Ausgleich hinnehmen mussten.

Alle Finalisten durften bei der Siegerehrung schöne Pokale und einen Preisgeldscheck entgegennehmen. Die Resultate sind unter www.seehallencup.at e