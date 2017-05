Hard kassiert Niederlage bei WestWien und muss in ein entscheidendes 3. Spiel

Nach dem deutlichen Heimsieg im ersten Spiel des HLA-Halbfinales kam es heute zum zweiten Spiel im Duell WestWien gegen HC Hard. Die Gäste aus Vorarlberg setzten sich bereits früh mit um bis zu fünf Treffer ab und lagen deutlich mit 4:9 in Front. Die Wiener schlugen jedoch noch in der ersten Halbzeit zurück, kämpften sich Tor um Tor heran und glichen kurz vor der Pause zum 14:14 aus.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit war dann von Beginn weg deutlich ausgeglichener. Während zu Beginn meist WesWien knapp voran lag, gingen die Harder nach 45 Minuten mit dem 22:23 erstmals in den zweiten 30 Minuten in Führung. Die Schlussphase war an Spannung kaum zu überbieten – beide Teams lieferten sich ein hochklassigen Duell auf Augenhöhe. Kurz vor Schluss vergab Zeiner beim Stand von 29:29 einen 7-Meter. Dies nutzten die Wiener aus und sorgten mit dem nächsten Angriff für den 30:29-Sieg. Somit findet am kommenden Samstag in Hard das entscheidende Spiel um den Finaleinzug statt.