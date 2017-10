Im 85. Ländle-Derby ging Hard an einem Freitag den 13. damit zum 30. Mal als Sieger vom Parkett. Mit dem Sieg setzten sich die “Roten Teufel vom Bodensee” zunächst an die Tabellenspitze der spusu Handball Liga Austria, allerdings halten auch die Fivers WAT Margareten (Samstagabend in Linz) und UHK Krems (am Dienstag bei Westwien) bei zwölf Punkten. Im zweiten Freitag-Spiel trennten sich Ferlach und HSG Graz mit 27:27.

(APA)