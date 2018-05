Hard gegen Westwien vor harter Probe

In der Handball-Liga Austria (HLA) geht es ab Mittwoch um die Finaltickets. Mit Hard gegen Westwien und Fivers gegen Krems gibt es zwei Semifinal-Duelle der Top vier der Bonusrunde.

Titelverteidiger Hard und “Vize” Fivers als Vorjahresfinalisten sind leichte Favoriten, sie haben nach Grunddurchgang und Bonusrunde auch das Spitzen-Duo gebildet. Die jeweiligen Gegner sollten aber ihre Chancen haben.

724 Tage daheim ungeschlagen Zumindest am Mittwoch wird sich Westwien in Hard allerdings schwertun. Die Vorarlberger sind seit mittlerweile 724 Tagen ligaübergreifend daheim unbesiegt und auch deswegen zuversichtlich, vor dem für Sonntag angesetzten Rückspiel in der “best of three”-Serie vorzulegen. Hard-Coach Petr Hrachovec ist jedoch vorsichtig, haben die Wiener doch im Viertelfinale mit Ex-Meister Bregenz bereits einen Vorarlberger Club ausgeschaltet – und das mit einem 2:0 an Siegen.

“Gut in Form” “Westwien ist derzeit gut in Form. Sie werden motiviert und selbstbewusst auftreten”, meinte Hrachovec. “Wir müssen ein Rezept gegen ihre aggressive Deckung finden. Im Angriff gilt es die isländische Achse mit Spielmacher Olafur Ragnarsson und Linkshänder Viggo Kristjansson in den Griff zu bekommen.” In den vier Liga-Saisonduellen konnte nur Hard in der Bonusrunde als Gastteam einen Punkt holen, und zwar mit einem 25:25.

Westwien hat Respekt In Erinnerung ist aber vor allem das Cup-Finale, in dem sich die Truppe aus dem “Ländle” erst nach Verlängerung mit 31:30 durchgesetzt hatte. Westwien hat Respekt. “Wir wissen genau, was auf uns zukommt”, lobte Westwien-Coach Jon Jonsson den Gegner. “Sie haben alles: Qualität, Erfahrung, Breite, eine fantastische Heimhalle und einen guten Trainer. Aber der Abstand zwischen Hard und Westwien wird immer kleiner. Das wird bestimmt ein harter Fight.”

Fivers erholter Im zweiten Vorschlussrunden-Duell haben die Fivers den Vorteil einer längeren Pause vor dem ersten Duell am Mittwoch (20.25 Uhr, live laola1.tv), da Krems erst am Samstag nach einem dritten Spiel gegen Schwaz weitergekommen ist. In den bisherigen Saison-Duellen hat es durchwegs Heimsiege gegeben. Rückraumspieler Gunnar Prokop war schon nach dem Aufstieg zuversichtlich: “Jetzt werden wir uns auf die Fivers vorbereiten, die wir sicher auch in der Hollgasse schlagen können.”

Harter Schlagabtausch Fivers-Coach Peter Eckl ist auf einen harten Schlagabtausch eingestellt: “Das wird eine heiße Angelegenheit. Die Kremser haben sich gegen Schwaz erst ganz am Ende durchgebissen, haben nie aufgesteckt und genauso werden sie auch schon im ersten Halbfinale auftreten. Da heißt es für uns Vollgas und Konzentration in allen Phasen des Spiels.”

