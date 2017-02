Hard, Fivers, Linz folgten HSG Graz ins Cup-Final-Four

Hard wandelte im Viertelfinalhit zuhause gegen Westwien einen 13:16-Pausenrückstand noch in einen 26:24-Erfolg um. Weit weniger Probleme hatten wie erwartet die Fivers beim 28:20 bei Landesligist Tulln. Mit HIB Graz hätte fast ein zweites Bundesligateam aus der steirischen Hauptstadt das Final-Four-Ticket gelöst, musste sich schließlich aber nach Verlängerung dem HLA-Vertreter Linz mit 34:35 (28:28,16:16) geschlagen geben.

Bereits am Samstag war die HSG Graz, makelloser Gewinner des Grunddurchgangs in der zweithöchsten Spielklasse, weitergekommen. Die Truppe von Spielertrainer Ales Pajovic setzte sich beim Überraschungsteam WAT Atzgersdorf – der Landesligist aus Wien hatte zuvor Bärnbach/Köflach und den SC Ferlach aus dem Bewerb geworfen – in der Verlängerung mit 43:37 (35:35, 23:18) durch.

(APA)