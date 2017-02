Hard feiert Kantersieg gegen Bregenz

In der zweiten Runde des oberen Play-off der Handball-Liga Austria kam es zum bereits 83. Ländle-Derby zwischen HC Hard und Bregenz Handball. Für die Hausherren und Grunddurchgang-Sieger aus Hard war es gleichzeitig der Einstieg ins Play-off.

Das Spiel selbst war von der ersten Minute an hart umkämpft. Die Offensiv-Reihen konnten sich nur selten durchsetzen, was dazu führte, dass es nach zehn Minuten erst 3:2 stand. Auch in weiterer Folge sahen die gut 2000 Zuseher in Hard eine ausgeglichene Partie. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnten sich die Hausherren, vor allem dank Torhüter Doknic, etwas absetzten und so ging es mit einem 12:9 in die Pause.

Hard dreht groß auf

Die zweite Halbzeit begann mit zwei Hard-Treffer auf das leere Tor der Bregenzer, die den Torhüter zugunsten eines weiteren Spielers vom Feld genommen hatten, denkbar schlecht für die Gäste. In weiterer Folge spielte sich Hard in einen wahren Spielrausch, dem die Bregenzer kaum mehr etwas entgegen zu setzten hatten. In der Schlussphase durfte sich sogar der überragende Hard-Schlussmann Doknic gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen. Die Harder feierten am Ende somit einen klaren 32:19-Sieg gegen den großen Ländle-Rivalen, welche die Ausfälle wichtiger Schlüsselspieler heute nich kompensieren konnten.