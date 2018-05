Hard erzwingt mit Sieg in Wien 3. Spiel

Der HC Hard feierte bei West Wien einen 24:29 Sieg und erzwang somit ein drittes Spiel in der Best-of-three Serie des HLA-Halbfinales.

Nach der überraschenden und bitteren Heimniederlage im ersten Halbfinal-Duell gegen West Wien ging es für den HC Hard heute auswärts bereits um alles. Nur ein Sieg verhinderte das frühzeitige Saisonaus des amtierenden Meisters. Und die Harder begannen gut und lagen schnell mit 0:3 in Front. Die Hausherren ließen sich aber nicht abschütteln und hielten die Partie in der ersten Halbzeit weitestgehend offen, ohne jedoch selbst einmal in Führung zu liegen. Beim Spielstand von 11:12 wurden die Seiten gewechselt.

Hard mit starkem Start in 2. Halbzeit

In der zweiten Halbzeit zeigten die Harder zu Beginn ihre ganze Klasse und setzten sich schnell auf 12:17 ab. Diesen Vorsprung verteidigten die Harder über die gesamte zweite Halbzeit weitestgehend souverän. Wie schon beim ersten Spiel in Hard kamen die Wiener am Ende wieder etwas auf. Dieses Mal behielten die Harder jedoch die Nerven und spielten die Partie bis zum Schluss konzentriert zu Ende. Nach dem heutigen 24:29-Sieg in Wien kommt es am kommenden Dienstag in Hard zum alles entscheidenden dritten Spiel um den Finaleinzug.