In der Sitzung der BSV kam Zierfuß auf 24 von 29 Stimmen. Eine Wiederwahl als Bundesschulsprecher ist äußerst unüblich: Im Regelfall amtieren diese nur ein Jahr – schon allein deshalb, weil sie ihre Funktion meist im Maturajahr ausüben. Zierfuß kam allerdings erst heuer in die achte Klasse. Sein Programm und seine Forderungen wird er am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren.

(APA)