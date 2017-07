Harald Schmidt liest in Bad Vöslau

Als weitere Highlights für diesen Sommer angekündigt werden Philipp Hochmair, der am 28. Juli Schiller-Balladen performen wird, sowie Petra Morzé und Manuel Rubey, die am 18. August mit einer Schnitzler-Lesung zu Gast sind. Maria Happel und Christoph Grissemann begeben sich am 25. August als bereits bewährtes Duo in Loriots Ehekomödien.

“Das Festival wurde inzwischen zu einer Institution und belebt mit seinen Künstlern das Sommerfrische-Flair der Jahrhundertwende, das das Bad so einzigartig macht”, stellte die Intendantin fest. Schauplatz ist eine eigens aufgebaute Wasserbühne vor der steinernen Insel des Quellbeckens. Bis 10.00 Uhr am jeweiligen Tag der Veranstaltung wird entschieden, ob die Vorstellung im Freien stattfindet oder aufgrund von Schlechtwetter oder Gewittergefahr in das Restaurant Kabane 21 verlegt wird. Die ersten 100 verkauften Karten pro Veranstaltung haben einen garantierten Schlechtwetter-Platz, alle anderen Käufer bekommen ihren Kartenpreis (exklusive Versandgebühren) rückerstattet.

(S E R V I C E – Bad Vöslau, Thermalbad Vöslau: “Der Schwimmende Salon”. Bis 25. August, jeweils um 19.30 Uhr. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Karten an der Thermalbad-Kassa oder bei Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Information unter Tel. 02252/76 26 60 oder )

