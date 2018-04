Das Event des Vereins Happy Day of Life 2014 bei strahlendem Sonnenschein

Drei Events im Jahr sind es, die Happy Day of Life 2014 durchführt. Die jährlich größte Aktion des Vereins beinhaltet als Highlight eine Rundfahrt, bei der 80 Lkw-Fahrer mit Kindern, die es im Leben nicht so leicht haben, durchs Ländle fahren. Im Dezember gibt es ein „Happy Nikolaus“ und eben jetzt ein „Happy Ostern“. Neben den drei Veranstaltungen wird jedes Jahr ein Patenkind ausgewählt, das besonders unterstützt wird. So konnte sich die Familie von Joel einen größeren Fahrradanhänger kaufen in dem Joel und sein Bruder Gino problemlos Platz haben. LOA