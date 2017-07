Happy Hour und Sommer-Disco-Feeling bei Wippel

Wer den kommenden Samstag so richtig genießen will, sollte dabei sein, wenn bei Angie und Pazi das Sommerfeeling ausbricht und die Gäste von A-Z verwöhnt werden. Unter neuer Leitung startet das „Wippel-Team“ ordentlich durch und bei Happy Hour von 17.00 bis 19.00 Uhr, sowie deftigen Schmankerln und Musik von den 60ies bis zu den achtziger Jahren, aufgelegt von DJ Herwig, gibt es das ultimative Wohlfühlprogramm für Jung und Alt. Los geht es schon um 16.00 Uhr, wenn es heißt: Oldies but Goldies und wenn bei Rock und Pop die Füße der Gäste nicht mehr stillstehen werden.

Wann: Samstag 22. Juli 2017 ab 16.00 Uhr

Wo: Grillen&mehr-Wippel, Altach

Was: Genuss und Musik vom Feinsten für alle, die den Sommer lieben