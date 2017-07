Unglaubliche Geschichte: Happy-End für Huhn “Lisl” nach Lkw-Unfall

Das Federvieh flüchtete sich in ein Feuerwehrauto, fuhr dort als “blinder Passagier” mit und entging so der Notschlachtung. Nun hat die Henne Asyl in einer privaten Kleintierzucht bekommen.

Tausende Hühner auf der Autobahn

Der verunglückte Transporter hatte rund 7.500 Hühner geladen, die nach dem Unfall bei St. Florian zu Tausenden auf der Fahrbahn herumliefen und von einem Großaufgebot an Feuerwehrleuten eingefangen wurden – alle bis auf “Lisl”: Als die Florianijünger aus St. Florian nach der Geflügeljagd wieder einrückten, stieg beim heimatlichen Feuerwehrhaus plötzlich auch die Henne aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde begnadigt und an einen privaten Platz vermittelt.

(APA)