Happy Day Of Life – Spendenübergabe

Götzis Beim „Happy Day of Life“ wurde einzigartigen Kindern ein unvergessliches Erlebnis geboten, denn eine ehrenamtliche Vereinigung von Truckern nahm sie auf eine spannende Rundfahrt mit. Bei der Spendenübergabe und einem tollen Rahmenprogramm, wie einer Hüpfburg und einem Zauberer erlebten die Besucher am Samstag einen tollen Tag.

9.000 Euro ist die Spendensumme, die am „Happy Day of Life“ heuer gesammelt wurde. Über 50 LKW’s fuhren am 16. September 2017 in einem Konvoi durchs Ländle.

Am 14. Oktober wurde die Spende von Markus Hörmann und seinem Team sowie Vize Bürgermeister Clemens Ender am Garnmarkt feierlich übergeben.

Joel, Dejan und Larissa waren heuer die Patenkinder und sie und ihre Familien bekommen jeweils 3.000 Euro um sich „Herzenswünsche“ zu erfüllen. „Wir werden uns ein Fahrrad kaufen damit ich mit Joel und seinen Bruder Gino noch viele Ausflüge machen kann. Der normale Kiki ist leider schon zu klein“, freut sich Evelyne Kress (Mama von Joel).

„Diese Kinder zeigen uns, auf was es im Leben ankommt. Vieles was für andere selbstverständlich ist, wie zum Beispiel in den Urlaub fahren ist für Familien mit Kindern mit Behinderungen oft eine große Herausforderung und braucht viel Vorbereitung, Energie und kostet auch mehr“, so Andres Grüninger.

Norbert Loacker und Clemens Ender bedanken sich vor allem bei Markus Hörmann und seinem Team das immer wieder tolle Events auf die Füße stellt und in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. LOA