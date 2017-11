Hans Kohler: "Wollen den Menschen eine neue Perspektive und Hoffnung geben"

Seit acht Jahren ist Rankweils Alt-Bürgermeister federführend für das Projekt Moldawien RANKWEIL. 18 Jahre lang war Hans Kohler der Bürgermeister in der Marktgemeinde Rankweil. Seit nunmehr schon acht Jahren ist das ehemalige Gemeindeoberhaupt an vorderster Front für das Projekt Moldawien zuständig und hat es ins Leben gerufen.

Hans Kohler war im Jahr 2009 als Wahlbeobachter der OSCE im Einsatz bei den damaligen Parlamentswahlen und besuchte dadurch das ärmste Land Europas. „Hier zu helfen heißt vor unserer Haustüre zu helfen. Das Projekt soll auch gewisse Veränderungen herbeiführen, aber das braucht noch viel Zeit. Im Prinzip geht es um die Stärkung der Zivilgesellschaft in einem früher zentralistisch regierten Land. Die Gemeinde in Moldawien sollen vorrangig Unterstützung in einer gewissen Form bekommen. Es geht auch darum, die Kraft in die in der Arbeit von Freiwilligen steckt bewusst zu machen“, sagt Moldawien Projektleiter Hans Kohler im Gespräch mit den VN-Heimat. „Wir können diesen Menschen eine neue Perspektive und Hoffnung geben, das sie uach in ihrem eigenen Land den nicht einfachen Alltag bewältigen können“, fügte Kohler hinzu. Für den 70-Jährigen ist auch klar und logisch, dass im Jahr so bis zu drei Kurzaufenthalte notwendig sind. So stehen in Moldawien dann Vorbereitungen des Feuerwehrprojektes und die Abhaltung von Gemeindeentwicklungsseminaren stets im Vordergrund.