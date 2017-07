Hanoi will Motorräder verbannen

Hanoi ist bekannt für seine Massen an Motorrädern, auf denen sich häufig ganze Familien durch verstopfte Straßen drängeln. Viele Menschen transportieren große Ladungen auf den Zweirädern, die im Gegensatz zu Autos für die meisten Vietnamesen erschwinglich sind. Hanoi zählt sieben Millionen Einwohner und fünf Millionen Motorräder sowie eine halbe Million Autos.

Die Mopeds werden für die schlechte Luftqualität in Hanoi verantwortlich gemacht, vor allem in den Wintermonaten herrscht starker Smog in der Hauptstadt. Die Entscheidung, die Motorräder von den Straßen zu verbannen, sorgte dennoch für Kritik. In sozialen Netzwerken stellten viele die Frage, ob die Stadt denn tatsächlich für gute Alternativen sorgen werde.

Hanoi hat keine U-Bahn, sondern lediglich öffentliche Busse. Diese decken bisher etwa zwölf Prozent des Bedarfs. Die Behörden wollen diesen Anteil auf 50 Prozent erhöhen.

(APA/ag.)