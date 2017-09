Hannes Arch prallte bei Todesflug mit 100 km/h gegen Felsen

Arch starb vor einem Jahr - © APA

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem tödlichen Absturz des Kunstflugpiloten Hannes Arch hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) am Freitag einen Zwischenbericht veröffentlicht. Demnach hatte der 48-Jährige nicht die erforderlichen Flugvorbereitungen getroffen. Außerdem war er mit einer Fluggeschwindigkeit von ungefähr 53 Knoten – also rund 100 km/h – gegen eine Felswand geprallt.