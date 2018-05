Hanna Bachmann & Julia Hagen

Thüringen. Zwei herausragende Nachwuchskünstlerinnen, die in der ganzen Welt erfolgreich unterwegs sind, dürfen wir am Sonntag, den 3. Juni um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst begrüßen.

Hanna Bachmann spielt mit großer Musikalität, Kreativität und hohem technischen Können. Ihr feiner Klang und ihre Interpretation zeugen von einer gereiften Persönlichkeit am Klavier“, so Kirill Petrenko, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Zusammen mit Julia Hagen präsentieren die zwei jungen Musikerinnen Sonaten für Klavier und Violoncello von Mendelsohn, Prokofiev und Brahms.

Beide Künstlerinnen können auf eine rege Konzerttätigkeit in Österreich – Julia Hagen zuletzt im Konzerthaus Wien – nach Deutschland, Ungarn, Kroatien, Italien, in die Slowakei und vielen anderen europäischen Ländern verweisen.

An diesem Abend sind Werke von R. Schumann, J. Brahms und C. Franck zu hören.