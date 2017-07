Hanfsetzlinge als Geschenk und eine Penisattrappe

Am 12. Juli 2017 kontrollierten Grenzwächter ein Fahrzeug bei der Einreise in das Fürstentum Liechtenstein. Im Verlauf der Kontrolle des 26-jährigen Schweizers und seines Fahrzeugs fanden die Grenzwächter eine als Geschenk verpackte Kartonschachtel. Der Mann gab an, dass das Geschenk für seine Großmutter bestimmt sei. In der Kartonschachtel fanden sich 101 Hanfsetzlinge.

Bei der genaueren Überprüfung der Person wurden zudem fünf Konsumeinheiten LSD gefunden. Das Abtasten der Person brachte schliesslich im Schrittbereich des Mannes eine Penisattrappe zutage. In einem Beutel befand sich mutmaßliches Fremd- oder Kunsturin.

Bei einer Kontrolle mit Verdacht auf Fahren unter Drogen hätte der Mann so eine reine Urinprobe abgeben können.