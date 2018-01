Hanf aus Vorarlberg: CBD-PopUp-Store hat in Götzis eröffnet

Am Montag hat in Götzis der erste Cannabis-Store in Vorarlberg eröffnet. Hier können ganz legal CBD-Hanf-Produkte erworben werden. CBD erzeugt beim Konsum kein "High", vielmehr wurde dem rein natürlichen Wirkstoff bereits ein medizinisch Nutzen nachgewiesen. So findet er Anwendungen unter anderem bei Verspannungen, chronischen Schmerzen, Epilepsie, Depressionen, MS, Parkinson und weiteren neurologischen Erkrankungen.



Der medizinische Einsatz von Cannabis ist in den vergangenen Jahren, auch durch Zulassungen erster Cannabis Medikamente, in immer mehr Staaten der westlichen Welt zu einem viel diskutierten Thema geworden. In Österreich drehen sich Forschungsansätze intensiv um den Einsatz von Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC). Im Gegensatz zur psychoaktiven, suchtmittelregulierten Substanz THC, ist CBD 100 Prozent legal. CBD-Produkte können somit ohne Bedenken ver- und gekauft werden.

Auch Lebensmittel aus Hanf Der Altacher Daniel Feuerstein widmet sich mit seiner Firma der weiteren Erforschung von Wirkung und Einsatzbereichen von CBD. In seinem PopUp-Store HANAFSAN in der ehemaligen Schwemme in Götzis können seit Montag CBD-Produkte gekauft werde. Zudem wird bis spätestens 11. Jänner unter www.hanafsan.com der Internetshop des Unternehmens online gehen. In Zukunft will der Altacher hier auch Lebensmittel aus Hanf anbieten.

Hanf wird in Vorarlberg angebaut Erzeugt werden die Produkte aus den zugelassen EU-Hanfsorten und sind 100 Prozent gentechnikfrei. Durch den garantierten THC-Wert unter 0,3 Prozent sind die Pflanzen und die CBD-Produkte völlig legal erhältlich. Das bedeutet, dass diese Pflanzen kein “High” verursachen. Die Hanfpflanzen werden in Vorarlberg nach biologischen Standards aufgezogen und weiterverarbeitet.