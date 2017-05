Handwerkskunst aus Metall

Einen eigenen Pool zu Hause. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ins Wasser springen. Ungestört von den Blicken anderer. Herrlich. Das ist Lebensqualität pur. Doch wer sich mit Pools auseinandersetzt, weiß: Pool ist nicht gleich Pool. Genauso groß wie die Preis- sind die Qualitätsunterschiede.

Handwerk aus dem Bregenzerwald

Wenn Sie einen Swimmingpool der Extraklasse möchten, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Seit vielen Jahren sind wir als Metallhandwerker in Andelsbuch tätig. Unter anderem machen wir für unsere Kunden hochwertige Pools aus Edelstahl. Allerdings nicht von der Stange, sondern Spezialanfertigungen genau nach Ihren Vorstellungen. Möglich ist, was Sie sich wünschen.

Langlebig, robust und stilvoll

So einzigartig unsere Pools auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: ihre ausgezeichnete Qualität. Wir verwenden nur hochwertiges Edelstahl – das Gold unter den Poolmaterialien. Edelstahl zeichnet sich unter anderem durch Langlebigkeit, Robustheit und seine Eleganz aus.

Freude für viele Jahrzehnte

Qualität hat ihren Preis. Doch der macht sich bezahlt. Hochwertige Edelstahlpools sind äußerst langlebig und weniger empfindlich als beispielsweise Kunststoffkonstruktionen. Für viele Poolbesitzer geht schon nach wenigen Jahren der Traum vom Pool sprichwörtlich „baden“. Und viele steigen nach zahllosen Reparaturversuchen schlussendlich auf Edelstahl um. Besser Sie gehören zu unseren Kunden, die von Anfang an nur eines machen: Wundervolle Momente in ihrem Pool genießen.

Wälder Handschlagqualität

Wenn Sie sich für unsere Pools interessieren, melden Sie sich doch bei uns +43 5512 3252. Wir beraten Sie gerne. Übrigens: Auf unser Wort können Sie sich verlassen. Denn unser Wort und unser Handschlag gelten bei uns noch wie ein Vertrag. Ehrenwort.

