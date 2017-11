Handwerk, Kunst und Krömle

Alljährliches Adventhighlight in Altach

Altach. Der Krömlemarkt in Altach hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der schönsten, größten und auch beliebtesten Adventmärkte in der Region entwickelt. Am Weg zum Ausstellungsgelände sieht man auch, dass der Markt weit über die Grenzen der Gemeinde geschätzt wird. Kennzeichen aus allen vier Bezirken, aber auch aus der Schweiz und Deutschland drängen sich auf den dicht gefüllten Parkplätzen in ganz Altach. Nicht einmal das gleichzeitig stattfindenden Bundesligaspiel der Altacher Fußballer hält die Menschen von einem Besuch ab.