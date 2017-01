Handwerk hat Zukunft

Die vor rund sechseinhalb Jahren von Walter Eberle ins Leben gerufene „Handwerkerschule Wolfurt“ hat sich bewährt und etabliert. Die Idee, jungen Menschen das Handwerk – auch im Hinblick auf den spürbaren Facharbeitermangel in den kleinen und mittleren Handwerksbetrieben – näher zu bringen, findet große Unterstützung. „Dank vieler fleißiger Helfer von der Seniorenbörse und der Unterstützung durch die Mittelschule ist der große Erfolg erst möglich. Sowohl die Wirtschaftskammer als auch die politisch Verantwortlichen stehen voll hinter dem Projekt“, erläutert der Hauptinitiator. „Viele Jugendliche haben heute nicht mehr die Möglichkeit, zu Hause basteln zu können. Hier werden sie von ehemaligen Handwerker-Profis hervorragend betreut.“

Einzigartige Lehrwerkstatt

Als Ort für die Überreichung der Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme am vergangenen Kurs wurde die Produktionshalle von „Böhler Fenster“ gewählt. Mit gutem Grund, denn das innovative Unternehmen bietet künftig für seine Lehrlinge eine eigens errichtete, in dieser Form einzigartige Lehrwerkstatt. Was in der Industrie auf Grund deren Größenordnung alltäglich scheint, ist im Handwerk bei den Klein- und Mittelbetrieben natürlich wesentlich schwerer umzusetzen. „Gute Fachkräfte sind nicht leicht zu finden, daher wollen wir sie selbst ausbilden und ihnen die bestmögliche Ausbildung bieten“, erklärt Andreas Böhler die neue Lehrlingseinrichtung in seiner Firma, in der mittelfristig bis zu zwölf Lehrlinge Platz finden sollen. Wobei der Schulterschluss mit der Handwerkerschule eine ideale Kombination sei, um Schülerinnen und Schüler zu motivieren und auf gute Handwerksbetriebe aufmerksam zu machen. Mit dabei beim letzten Kursnachmittag der Kinder waren auch die Tischler Manfred Gasser (Möbelwerkstatt) und Martin Laritz, Armin Eberle (Holzbau Böhler), Stefan Schwendinger (Spengler & Dachdecker) und Installateur Bernd Langer sowie Bgm. Christian Natter, LR Bernadette Mennel, WK-Präsident Hans-Peter Metzler, Christoph Jenny (WKV), Spartenobmann Bernhard Feigl, AK-Präsident Hubert Hämmerle, Schuldirektor Norbert Moosbrugger, Gerald Klocker (Wirtschaft Wolfurt) oder Werner Kessler (Seniorenbörse).