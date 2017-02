Handgemenge zwischen Rotraud Perner und ORF-Redakteur

Herics würde die Sache am liebsten ungeschehen machen - © APA (Archiv)

In der Vorwoche soll es in Eisenstadt zu einem Handgemenge zwischen der bekannten Psychotherapeutin Rotraud A. Perner und einem Redakteur des ORF Burgenland gekommen sein. Perner wurde dabei verletzt. Am Dienstag bestätigten Perner und ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics einen Online-Bericht der “Burgenländischen Volkszeitung”. Der beschuldigte Redakteur wurde vorerst dienstfrei gestellt.