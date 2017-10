Der Bildsteiner Bäckermeister Herbert Gunz ist landauf, landab als Fachmann in Sachen Brot und Gebäck bekannt. In der Bäckerei in Hörbranz produziert der Bio-Brot-Pionier täglich rund 200 klassische Brot- und Gebäcksorten. Aufgrund des Erfolges, der sicher auf die ehrliche Handarbeit und die im ganzen Land bekannte und geschätzte Qualität zurückzuführen ist, ermöglichte Herbert Gunz, die Bäckerei stetig zu erweitern. Seit rund einem halben Jahr findet man die Bäckerei Gunz auch in Dornbirn: In der Lustenauerstraße (Nähe Unterführung) eröffnete Herbert Gunz ein Verkaufsgeschäft samt gemütlichen Sitzgelegenheiten für Frühstücksrunden oder Kaffee-Einkehrschwünge am Nachmittag. Als Besonderheit wird direkt in Dornbirn handgefertigte Schokolade produziert. Vincent Gunz, Herberts Neffe, ist täglich vor Ort und als gelernter Bäcker und Konditor für die Erzeugung der exquisiten Schokoladeprodukte verantwortlich.

Besuch aus der Heimat

Den Gastgebern war es ein großes Anliegen, den Bildsteiner Seniorinnen und Senioren sowohl die Schokoladeproduktion als auch das Café samt Bäckereiverkauf zu zeigen. Der Einladung zu Kaffee samt hausgemachtem Kuchen folgten nicht weniger als 32 Personen anlässlich der monatlichen, vom Sozialausschuss organisierten Unternehmung. „Es ist erfreulich, dass so ein großes Interesse an unserer Bäckerei, Konditorei und Schokoladeproduktion herrscht“, freute sich Herbert Gunz und lud die Anwesenden spontan zur Eröffnung seiner in wenigen Monaten fertig erweiterten Bäckereizentrale in Hörbranz ein.