Handelsüberschuss der Eurozone schrumpft

Die Importe erhöhten sich allerdings wesentlich stärker: Sie stiegen um 6,2 Prozent auf 160,7 Mrd. Euro. Die Entwicklung des Handelsüberschusses steht seit dem Einzug des Globalisierungsgegners Donald Trump ins Weiße Haus besonders im Fokus: Die USA importieren weit mehr Waren als sie exportieren. Trump sieht sein Land unfair behandelt und droht mit Zöllen. Er hat insbesondere Deutschland wegen seines Handelsüberschusses mit den USA heftig kritisiert und angekündigt, etwas dagegen unternehmen zu wollen.

Zuletzt war das Wirtschaftswachstum in Deutschland jedoch vom Außenhandel sogar etwas gedämpft worden, da die Importe erheblich stärker stiegen als die Exporte. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich nun auch in der Eurozone, in der Deutschland die größte Volkswirtschaft stellt. Im ersten Halbjahr 2017 fiel der Handelsüberschuss des Währungsraums zwischen Lissabon und Helsinki wegen stark anziehender Importe geringer aus: Er summierte sich auf 107,7 Mrd. Euro. Im Zeitraum von Jänner bis Juni 2016 lag er noch bei 129,3 Mrd. Euro.

