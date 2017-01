„Handel bedeutet Veränderung“

Der Vorarlberger Handel ist dynamisch ins abgelaufene Jahr gestartet, die Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria bescheinigte dem stationären Einzelhandel in Vorarlberg für das erste Halbjahr 2016 ein Umsatzwachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2015. „Absolut lag der stationäre Einzelhandelsumsatz in Vorarlberg damit bei rund zwei Milliarden Euro“, berichtet Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, über die Ausgangslage für das neue Jahr. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2016 setzte sich diese positive Entwicklung mit einem realen Wachstum von 1,5 Prozent für den Vorarlberger Handel fort. „Vor dem Hintergrund dieser positiven Dynamik über das gesamte Jahr 2016 und dem starken Weihnachtsgeschäft hoffen wir, dass sich dieser positive Trend auch in diesem Jahr weiter fortsetzt“, informiert Fröwis.

Ein beliebter Arbeitgeber

Der heimische Handel ist ein beliebter und wichtiger Arbeitgeber: Die über 5800 Handelsbetriebe in Vorarlberg beschäftigen 19.500 Arbeitnehmer und bilden rund 1200 Lehrlinge aus. Mit einem Anteil von 18,9 Prozent aller Lehrlinge ist der Handel damit der drittwichtigste Ausbildner in Vorarlberg. „Deshalb legen wir den Fokus auch in diesem Jahr verstärkt auf die Themen Lehre und Bildung“, betont Spartenobfrau Fröwis und nennt die Organisation der Berufsinformationstage für die Vorarlberger Schüler sowie den Verkaufstechnik-Wettbewerb „Junior Sales Champion“ und den Dekorationswettbewerb „Junior Sales Art Deco“ für die Lehrlinge als Beispiele für die vielfältigen Veranstaltungen und Initiativen für den Nachwuchs.

Digitale Märkte bieten Chancen

Neben der Lehrlingsthematik gehört auch die Digitalisierung zu den Schwerpunkten für 2017. „Unsere Mitgliedsbetriebe werden in Form von Beratungen, Informationsveranstaltungen und verschiedenen Schulungen auf das Thema aufmerksam gemacht und bekommen hier wertvolle und hilfreiche Tipps und Informationen“, berichtet Theresia Fröwis, die das Onlinegeschäft nicht als Bedrohung für den klassischen stationären Handel sieht: „Ja, der Onlinehandel wächst, aber die Menschen brauchen immer noch Menschen als Ansprechpartner. Handel bedeutet Veränderung, wir sehen die digitalen Märkte nicht als Schreckgespenst, sondern als Chance.“ Immer mehr Lieferanten und Markenhersteller stellen ihr Warenlager ins Netz und die Händler können per Mausklick rasch und unkompliziert nachordern und damit spezielle Kundenwünsche erfüllen. Das sind Vorteile, die auch sehr kleine Händler jetzt schon nutzen können. Die Spartenobfrau ist deshalb überzeugt, dass der stationäre Handel nicht an Bedeutung verlieren wird: „Der Handel lebt von Erlebnissen, Produkten zum Anfassen und echten Begegnungsstätten – wir Händler setzen also auf Individualität und Kreativität. Je mehr sich Unternehmer mit Herzblut, ihrer ganzen Persönlichkeit und mit guten Mitarbeitern ins eigene Geschäft einbringen, desto zufriedener und treuer werden die Kunden sein.“