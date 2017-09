Handballer starten mit neuem Namen durch

Lauterach. Vor einem Jahr hat der Lauteracher Handballverein – damals noch als HC Bodensee – zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Ab sofort treten die Ballwerfer unter „HcB Lauterach“ an. Das Ziel: noch mehr Lauteracher aktiv aufnehmen und auch die Lauteracher Gemeinde, die Unternehmen sowie die Einwohner stärker als Partner gewinnen. Dazu der Präsident des Clubs, Markus Mager: „Auch wenn wir uns überall und von Anfang an als Lauteracher Verein präsentierten, manchen fehlte die klare Zuordnung oder Identifikation! Damit wurde nun der letzte und entscheidende Schritt gemacht!“

Frischer Auftritt

Die neuen Visionen und Ziele für den Verein wurden bei einem Visionsworkshop mit Unterstützung von Dietmar Gmeiner/Ländle Personal Training erarbeitet. Mit neuem Erscheinungsbild, neuem Logo und Outfit starten die Lauteracher Handballer am kommenden Samstag, 30. September um 18 Uhr mit einem Heimspiel in die neue Saison. „Wir freuen uns auf viele Zuschauer, die unsere Herrenmannschaft in der Turnhalle der Mittelschule Lauterach lautstark anfeuern“, so Präsident Mager. Das junge Herrenteam spielt in der Deutschen Bezirksliga und ist schon zwei Mal aufgestiegen.

Nachwuchs willkommen

Auf den Zuschauerrängen werden sicher auch die Nachwuchshandballer des HcB Lauterach zu finden sein. Sie können Ballgefühl und Spielspaß regelmäßig bei den Jugendmannschaften ab acht Jahren unter Beweis stellen. Für die Jüngeren (ab fünf Jahre) bietet der HcB Lauterach Funnyball – mit lustigen Ballspielen, Koordinationstraining und jeder Menge Spaß – an. „Im September und Oktober bieten wir spezielle Schnuppertrainings für Nachwuchs-Ballwerfer an. Unter allen Schnupperern werden tolle Preise verlost“, verrät Markus Mager. Interessierte können sich einfach unter Tel.: 0664 2610162 anmelden.

Alle Infos zum HcB Lauterach findet man unter www.hcb-lauterach.at