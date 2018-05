Handball: Titelverteidiger Hard unter Zugzwang

Titelverteidiger HC Hard steht am Dienstagabend in Wien im vierten Spiel der "best of five"-Finalserie der Handball Liga Austria (HLA) unter Siegzwang.

Denn bei einer weiteren Niederlage der Vorarlberger wären die Fivers WAT Margareten zum dritten Mal nach 2011 und 2016 österreichischer Meister.

“Auf uns wartet jetzt das wohl härteste Stück Arbeit der gesamten Saison. Ich rechne mit einem Harder Comeback mit allen Mitteln, rechne mit einem finalen Fight um den Titel”, betonte Fivers-Trainer Peter Eckl, dessen Team in der Serie 2:1 führt. “Hier müssen wir dagegenhalten, dürfen uns weder provozieren noch einschüchtern lassen. Und wir müssen nochmals einen Zahn zulegen, konzentriert unsere beste Leistung der Saison abliefern. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass wir noch besser spielen können. Und wir wissen, dass wir heuer Meister werden können!”

Zwei klare Niederlagen Dies will der Gegner mit allen Mittel verhindern. Nach dem 30:26-Auftakterfolg im Ländle haben die Harder die folgenden zwei Partien gegen die Wiener überraschend klar mit 23:31 und 23:30 verloren. “Die Ausgangslage ist klar. Margareten hat den ersten Matchball und muss nur noch den letzten Schritt zum Meistertitel machen. Wir werden alles daransetzen, um die Serie zu drehen und ein Entscheidungsspiel am Samstag in Hard zu erzwingen”, betonte Petr Hrachovec, der Headcoach der “Roten Teufel” vom Bodensee.

Bereits im Halbfinale lag der sechsfache HLA-Champion nach einer 25:26-Auftaktniederlage zu Hause gegen Westwien mit 0:1 zurück. Mit einem klaren 29:24-Auswärtssieg in der Bundeshauptstadt und einem hochdramatischen 28:27-Heimerfolg nach Verlängerung in der Sporthalle am See lösten die Harder aber das Finalticket. Nun soll das nächste Comeback gelingen.

Harder fühlen sich unkorrekt behandelt Die Vorarlberger müssen weiter auf ihre beiden langzeitverletzten Risto Arnaudovski und Konrad Wurst verzichten. Ob Teamspieler Dominik Schmid nach seinem Bänderriss im Finale erstmals zum Einsatz kommen wird, entscheidet sich erst am Spieltag. Bei den Margaretnern fehlen wie zuletzt David Brandfellner und Stefan Jovanovic. Ivan Martinovic, der im Sommer zum deutschen Club VfL Gummersbach wechselt, bestreitet sein letztes Heimspiel für die Fivers, das er mit dem Meistertitel krönen will.