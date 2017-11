Handball in der Herrenriedhalle

Hohenems. Am kommenden Samstag, den 18. November, empfangen die Emser Handballer um 19.30 Uhr den starken TV Reichenbach in der Herrenriedhalle. Die Reichenbacher sind für die Emser einer der unbekannten Mannschaften in der heurigen Landesliga, da Sie in den letzten Jahren in der höheren Württembergliga gespielt haben und letztes Jahr den Abstieg hinnehmen mussten. Die durchwegs starken Leistungen der Reichenbacher in der bisherigen Saison und der ganz klare Sieg gegen Feldkirch letzte Woche sollte Warnung genug sein für Martin Banzer und Co.