Handball: HC Hard muss gegen Westwien gewinnen

Titelverteidiger Alpla HC Hard kämpft am Sonnta g(16.50 Uhr) bei Westwien gegen das vorzeitige Saisonende. Die Roten Teufel wollen ein Entscheidungsspiel in Vorarlberg erzwingen.

Nach dem dramatischen Auftaktspiel am Mittwochabend , das Westwien mit 26:25 (10:11) für sich entscheiden konnte, sind die Roten Teufel heute in der Pflicht. Nur drei Minuten vor Spielende führten die Harder noch mit drei Toren Vorsprung bevor sie das Spiel aus den Händen gaben. Der Siegtreffer der Grün-Weißen durch Gabor Hajdu fiel mit der Schlusssirene.

Erste Heimniederlage für die Harder

Mit einer ordentlichen Wut im Bauch haben die Vorarlberger bereits am Samstag die Reise in den Osten angetreten. Zum einem ärgerten sich die Schützlinge von Cheftrainer Petr Hrachovec über die vertane Chance, in der Halbfinalserie in Führung zu gehen. Zum anderen schmerzte die erste Heimniederlage seit 724 Tagen. Zudem haderte der Titelverteidiger auch noch mit der Leistung der Unparteiischen.