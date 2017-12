Handball: Fivers schlossen HLA-Hauptrunde einen Punkt vor Hard ab

Bregenz besiegt Bruck

Die bereits als Nummer eins festgestandenen Fivers remisierten in Ferlach 22:22 und beendeten die erste Saisonphase mit einem Zähler Vorsprung auf die Harder. Die mit fünf Punkten auf den Leader drittplatzierten Bregenzer gaben sich mit einem 29:27 bei Schlusslicht Bruck keine Blöße. Linz zog zwar mit einem 31:29-Heimsieg gegen Schwaz mit den Tirolern nach Punkten gleich, in der Tabelle aber nicht vorbei.

Die nächste Saisonphase startet nach der EM (12. bis 28. Jänner) in Kroatien. Die Fivers Margareten, Hard, Bregenz, Westwien und Krems spielen in der Bonusrunde ebenso eine einfache Hin- und Rückrunde wie Schwaz, Linz, Ferlach, Graz und Bruck. Die Top vier der Bonusrunde können sich danach in der Reihung ihrer Platzierung unter den auf den Positionen fünf bis acht Qualifizierten ihre Viertelfinalgegner aussuchen.