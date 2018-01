Handball-EM: Österreich unterliegt Frankreich

Das Österreichische Handball Nationalteam musste sich bei der Europameisterschaft in Kroatien dem großen Favoriten Frankreich klar mit 26:33 geschlagen geben.

Nach der knappen Niederlage gegen Weißrussland ging es für das Österreichische Handball Nationalteam bei der Europameisterschaft in Kroatien mit dem Duell gegen die Handball-Weltmacht Frankreich weiter. Nachdem der Start in die Partie mit einem 0:3-Lauf für die Franzosen nicht wirklich gelang, hielten die Österreicher in weiterer Folge gut mit und hielten den Abstand zwischen zwei und vier Punkten. Gegen Ende der ersten Halbzeit zog der Favorit dann aber doch noch davon und es ging mit einem 12:17 für Frankreich in die Pause.