Musical. (VN-vic) Auf eine musikalische Reise quer durch Europa und wieder zurück hat sich die VS Levis aufgemacht. Nicht nur die Mädchen und Buben aller acht Klassen und alle Lehrpersonen des Lehrkörpers waren in das Mega-Musicalprojekt involviert, auch die Musikschule Feldkirch war als Kooperationspartner mit an Bord. Finanziell wurde das Double-Check-Projekt von der Kulturabteilung des Landes Vorarlberg unterstützt.

Die Geschichte zu „Kunterbunt – Hand in Hand von Land zu Land“ haben die Schüler im Rahmen einer Schreibwerkstatt selbst entworfen. Das ganze Schuljahr über wurde geprobt, gesungen, getanzt, musiziert, gemalt, gebastelt, bis die Kinder Anfang Mai schließlich ihre große Reise antreten durften. Im Pförtnerhaus luden sie das geschätzte Publikum ein, sie zu begleiten. Von Österreich aus ging es per Bus, Skateboard, Fahrrad, Schiff, Flugzeug, zu Fuß und sogar mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China, Russland, in die Türkei, nach Kroatien, Bosnien, Italien, Spanien und Portugal. Auf ihrem Trip hörten die Reiseteilnehmer Wissenswertes über Pandabären oder den Schiefen Turm von Pisa, probten sich im Flamenco, stöberten am türkischen Basar oder trafen Fußballstar Ronaldo. Wieder zurück im schönen Österreich, war eine Fahrt mit dem „Wälderbähnle“ angesagt. Und wie das nun mal so am Ende einer Reise ist, fiel auch hier die Heimkehr schwer. Eine zweite gemeinsame Fahrt durch den Bregenzerwald linderte dann allerdings – wie konnte es anders sein – das Fernweh.