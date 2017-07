Hammerschmid will Flüchtlingsklassen vermeiden

Ziel müsse sein, Flüchtlingskinder in Regelschulklassen zu integrieren - © APA

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) will Flüchtlingsklassen vermeiden. Es sei immer Ansatz der SPÖ gewesen, Flüchtlingskinder in Regelschulklassen zu integrieren: “Sie können Sprache gut lernen und in der Gesellschaft, in der Klasse ankommen”, erklärte die Ressortchefin am Samstag im Ö1-“Journal zu Gast”. Laut Hammerschmid gibt es derzeit noch “einige wenige” Flüchtlingsklassen.