Hammerlos! Das wäre der nächste EL-Gegner von SCR Altach

Die 3. Quali-Runde der Europa-League wurde am Freitag ausgelost – und Altach würde im Falle des Weiterkommens gegen Brest auf einen Hammer-Gegner treffen: Die Rheindörfler müssten gegen KAA Gent aus Belgien bestehen. Die Belgier scheiterten in der vergangenen Saison erst im EL-Achtelfinale. Gent wurde in der abgelaufenen Saison der belgischen Jupiler Pro League hinter Meister Anderlecht, Brügge und Zulte Waregem Vierter.

Das erste Aufeinandertreffen am 27. Juli würde in Gent stattfinden, das Rückspiel eine Woche später in Innsbruck. Altach müsste ausweichen, weil die UEFA zumindest 4.500 Sitzplätze fordert.

(APA/Red.)