Hammer-Transfer für den FC Bayern München – kommt James von Real?

„Wie gewöhnlich haben wir intern über Neue gesprochen. Ich werde nicht jedes Gerücht kommentieren, das macht Dinge komplizierter und teilweise auch teurer“, zitiert Bild.de Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Wie die stets gut informierte Sport-Redaktion von “Bild” weiter schreibt, soll der deutsche Rekordmeister großes Interesse an James haben.

Deutsche Medien berufen sich auch auf den kolumbianischen Journalisten Javier Hernandez Bonnet, der bei blu Radio sagte, dass sich James endgültig gegen einen Verbleib in Madrid entschieden haben. Neben dem FC Bayern sind wohl auch die finanziell besonders potenten Vereine Paris Saint-Germain und Manchester United am Kolumbianer interessiert. Bonnet sagte jedoch: “Er ist näher an Bayern München als an PSG.” Das dürfte den Bayern-Fans Hoffnung machen, dass doch noch ein Mega-Transfer diese Saison über die Bühne gehen könnte.

James bricht Urlaub ab

James Rodríguez jedenfalls soll seinen Urlaub in Kolumbien vorzeitig abgebrochen haben um nach Madrid zu reisen. Dort wird offensichtlich auf ein Angebot von Bayern München gewartet. Für die Transfer-Granate wird Bayern wohl ein Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro legen müssen.

Wird Gnabry ausgeliehen?

Indes wird U21-Europameister Serge Gnabry in der kommenden Saison wohl nicht beim Fußball-Rekordmeister Bayern München spielen. “Es ist bekannt, dass sich Serge lieber noch ein Jahr ausleihen lassen möchte, um dann zum FC Bayern zurückzukommen”, sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Montag. Mit diesem Wunsch wären auch die Berater von Gnabry an den Verein herangetreten. Der Klub werde nun “die Situation bewerten”.

Costa zu Juve?

Kurz bevor steht der Wechsel des Brasilianers Douglas Costa zu Juventus Turin. Die beiden Traditionsvereine würden sich in “konkreten und positiven Gesprächen” befinden, bestätigte Rummenigge. Vollzug könne er allerdings noch nicht vermelden. Am Montagnachmittag nahm der Angreifer allerdings schon nicht mehr am Training der Münchner teil.

Wie geht es mit Sanches beim FC Bayern weiter?

Offen ist weiterhin, was künftig mit Renato Sanches (19) passiert. “Es ist wichtig, dass er in einer gewissen Kontinuität spielt. Wir werden uns Gedanken machen, ob wir ihn ein Jahr ausleihen, damit er Einsatzminuten bekommt. Die braucht er dringend”, sagte Rummenigge, der indes die anhaltenden Gerüchte um den Schalker Leon Goretzka nicht kommentieren wollte.

Tolisso in München

Der FC Bayern stellte am Montag Rekordmann Corentin Tolisso vor. Der 22-Jährige kam für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon. Tolisso nahm am Montag bei den Münchnern das Training auf. Auch die Nationalspieler Robert Lewandowski, Robben, Thiago, David Alaba und Rafinha starteten in die Vorbereitung.