Hamilton feierte einen Start-Ziel-Sieg, es war sein insgesamt 56. und der dritte Saisonerfolg nach jenen in Shanghai und Barcelona. Der finnische Sotschi-Sieger Valtteri Bottas fixierte den ersten Mercedes-Doppelerfolg in dieser Saison, Rang drei ging an den australischen Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo. Sein niederländischer Teamkollege Max Verstappen schied aus. Der nächste Grand Prix ist jener von Europa am 25. Juni in Baku.

(APA)