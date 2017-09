Hamilton gewann in Singapur nach Startchaos

Lewis Hamilton (l.) entging Startkarambolage - © APA (AFP)

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat am Sonntag mit dem unerwarteten Sieg in Singapur seine WM-Führung in der Formel 1 deutlich ausgebaut. Der nur von Position fünf ins Nachtrennen gestartete Brite profitierte von den Ausfällen der Ferraris mit Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen sowie von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen auf regennasser Strecke gleich in der ersten Runde.