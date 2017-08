Hamilton gewann in Belgien vor Vettel und Ricciardo

Lewis Hamilton Schnellster in Spa - © APA (AFP)

Lewis Hamilton hat am Sonntag den Formel-1-Grand-Prix von Belgien gewonnen. Der Brite setzte sich auf den 44 Runden in Spa-Francorchamps vor seinem WM-Rivalen Sebastian Vettel im Ferrari und dem Red-Bull-Punktegarant Daniel Ricciardo durch. In der Gesamtwertung halbierte Hamilton den Rückstand auf Vettel, er liegt nur noch sieben Punkte hinter dem Deutschen.