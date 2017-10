Hamilton erstmals in Suzuka auf Pole Position

Das Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo und Max Verstappen, der am vergangenen Sonntag in Malaysia triumphiert hatte, belegte die Plätze vier und fünf. Das Rennen findet am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/live ORF eins, RTL und Sky) statt. In der WM-Wertung liegt Vettel, der zuletzt Ende Juli in Ungarn einen Sieg für sich verbuchen konnte, bereits 34 Punkte hinter Hamilton. Inklusive dem Japan-Grand-Prix stehen bis zum Ende der Saison heuer noch fünf Rennen auf dem Programm.

(APA)