Hamilton erstmals in Suzuka auf Pole Position

Für Hamilton ist es die 71. Pole Position seiner Karriere, aber die erste in Suzuka. Der Finne Bottas wird in der Startaufstellung fünf Ränge zurückversetzt.

Reb-Bull-Piloten auf vier und fünf

Das Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo und Max Verstappen, der am vergangenen Sonntag in Malaysia triumphiert hatte, belegte die Plätze vier und fünf. Das Rennen findet am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/live ORF eins, RTL und Sky) statt. In der WM-Wertung liegt Vettel, der zuletzt Ende Juli in Ungarn einen Sieg für sich verbuchen konnte, bereits 34 Punkte hinter Hamilton. Inklusive dem Japan-Grand-Prix stehen bis zum Ende der Saison heuer noch fünf Rennen auf dem Programm.

Ergebnis Qualifying:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:27,319 Min. –

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:27,651 –

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:27,791 –

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:28,306 –

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:28,332 –

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:28,498 –

7. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:29,111 –

8. Sergio Perez (MEX) Force India 1:29,260 –

9. Felipe Massa (BRA) Williams 1:29,480 –

10. Fernando Alonso (ESP) McLaren-Honda 1:30,687 –

11. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren-Honda 1:29,778 –

12. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:29,879 –

13. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:29,972 –

14. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1:30,022 –

15. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 1:30,413 –

16. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:30,849 –

17. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:31,317 –

18. Lance Stroll (CAN) Williams 1:31,409 –

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:31,597 –

20. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 1:31,885

(APA)